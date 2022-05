Meba MAISON DE L'EUROPE BORDEAUX AQUITAINE

La Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine s’efforce tout au long de l’année, à Bordeaux et dans toute l'Aquitaine, de réaliser ses missions afin d’œuvrer à une meilleure compréhension des institutions et des cultures européennes par les citoyens.



Son équipe est dirigée par Gwenaël Lamarque.

Le conseil d'administration est formé :

- d'un bureau composé d'Antoine Godbert (Président), Yana Langlois (Secrétaire générale) et Nicolas Jean (Trésorier)

- et d'administrateurs:

1er collège, Membres fondateurs :

La Ville de Bordeaux (2 personnes)

La Communauté urbaine de Bordeaux (2)

Le Conseil Régional d'Aquitaine de Bordeaux (2)

L'Université de Bordeaux (2)

2ème collège, Membres associés

L'Union Européenne des Instituts Culturels Nationaux (EUNIC)

L'agence Europe Education Formation France

Le Mouvement européen France de Gironde.

Centre des Jeunes Dirigeants

3ème collège, Membres adhérents associés élus

Yana Langlois

Elsa Verbrugghe

François Adoue

Nicolas Jean





Trois missions d’égale importance :

1. Former et informer le public sur l’Europe et les politiques européennes

2. Proposer des animations à caractère européen et citoyen et fédérer les acteurs culturels européens dans la région

3. Faire de la Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine un lieu ressource, qui offre une aide au montage de projets européens tout en répondant elle-même à des appels à projets



Tout au long de l’année, la Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine vous accueille et vous propose une multitude d’activités : conférences, expositions, cafés-débats, formations, etc…



