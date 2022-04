Delphine AUSSAVY

Suite à un IUT Mesures Physiques et une École d'ingénieur en Matériaux, j'ai continué ma formation en thèse afin de développer une composante recherche dans mon parcours.



Dans le choix de ma thèse, je voulais travailler en collaboration avec des industriels afin d'allier l'aspect recherche à leurs attentes en terme d'innovation. Le projet européen dans lequel s’inscrivent ces travaux de thèse m'ont à la fois permis de développer un réseau international, une démarche scientifique afin d'aborder des problématiques complexes ainsi qu'une composante gestion de projet afin de répondre aux divers livrables du projet européen.



Mon projet professionnel est à présent axé sur la recherche d'un emploi type "Ingénieur R&D" dans le domaine des matériaux et/ ou procédés d’élaboration et traitements de surfaces. Une opportunité me permettant de développer un aspect Managérial serait un plus.



Mobilité Internationale.





Mes compétences :

Recherche et Développement

Matériaux

Traitement de surface