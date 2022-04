Dynamique, curieux, moteur et tourné vers l'avenir, j'ai le désir d'enrichir mes compétences, notamment dans les métiers du soudage et de la métallurgie.



Mes compétences :

Métallurgie

Relationnel

Bureautique

Pédagogie

Codes et Normes

Soudage

Matériaux

Inspection qualité