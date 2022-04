Delphine AUZANNEAU

La polyvalence est le mot qui me caractérise le mieux, j'aime découvrir et apprendre toujours plus (tourisme, immobilier, BTP, logistique, banque ...)

Mon expérience de 20 ans dans divers postes à profils commerciaux (face à face, téléphone, sur le terrain, internet) m’a permis d’acquérir une maîtrise des techniques de vente et de négociation et les postes plus administratifs m'ont apporté rigueur, organisation et sens des priorités.

L’écoute du client, l’empathie, le sens du service et l’aisance relationnelle font partie de ma personnalité.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel

Amadeus CRS