Delphine AZAIS

Graphiste DA / Chef de projet / Experte print

Interlocutrice unique dans la conception et la fabrication d’un produit « clé en main » ainsi que la gestion de projet de A à Z.

La chaine graphique n'a plus de secret pour moi, grâce à ma triple expérience : graphiste en agence, responsable d'un studio graphique dans une imprimerie numérique et indépendante depuis 16 ans.

​

Unicité : pour chaque demande, une réponse unique et personnalisée en fonction du secteur d'activité et de la cible, mais aussi de l'ADN de l'entreprise et de son représentant.

​

Curiosité professionnelle : une grand écoute et une multitude de questions m'emmènent à une réflexion orientée et un "diagnostic graphique".



Mes compétences :

Conception graphique

Gestion de projet

Briefing

Conseil