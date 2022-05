Patrice FAUDOT

J'ai dirigé de 2003 à 2009 à Montpellier un programme de recherche et développement autour des réseaux sociaux et des outils de communication fixes et mobiles financé par l'Europe (FEDER), Oséo, la Région Languedoc-Roussillon, l'Agglomération et la CCI de Montpellier.



L'équipe a été hébergée de 2003 à 2006 par l'incubateur de l’École des Mines d'Alès, dans son antenne de Nîmes, puis par l'incubateur du CNRS de Montpellier jusqu'en 2008.



Sur ce projet, nous avons collaboré avec un laboratoire du CNRS de Montpellier (LIRMM), dans le cadre d'une convention signée avec l'UMR 5506, spécialisée dans l’algorithmie des graphes, avec le professeur Guy Mélançon.



J'ai été directeur de projet chez Wanadoo Édition (branche jeux vidéo de Wanadoo) et l'un des pionniers de la télévision sur le Web avec Citoyenne-TV.



Je suis titulaire du DEA « Enjeux sociaux et technologies de la communication », obtenu à l'université Paris 8 en 1999 pour un mémoire intitulé : "Écritures numériques, art Internet : nouveaux modes de production, diffusion, appropriation des œuvres", sous la direction conjointe de Jean-Louis Weissberg et Jean Clément.



J'ai obtenu ce DEA en effectuant un double cursus dans le département Hypermédia dirigé par Jean-Pierre Balpe et dans le département "Sciences de l'information et de la communication" dirigé par Armand Mattelart.



Mon projet de thèse s'intitulait : "Internet : entre culture de la gratuité et marchandisation ; enjeux pour l’État, les entreprises, le citoyen".



J'ai acquis la valeur C1 "Conception d’applications multimédias" et la demi-valeur B2 "Interaction homme-machine" en "Informatique, réseaux, systèmes et multimédia" au CNAM de Paris en 1999.



Mes compétences :

Conduite du changement

Médias

Multimedia

Organisation

réseaux sociaux