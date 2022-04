Nordine LAMRANI

Enfin! Lamdyne SAS voit le jour dans ses nouveaux bureaux de Cap Omega, après 4 ans de R&D, de multiples innovations technologiques et brevet.



Nous recherchons actuellement un(e) assistant(e) administratif/commercial/marketing - Anglais courant impératif - prêt(e) à relever le défi d'une jeune entreprise innovante avec des projets aussi fous que merveilleux... efficacité, dynamisme, motivation et goût du challenge sont les bases de notre fonctionnement.

Venez nous rejoindre, et montrer nous ce dont vous êtes capable!





Nos recrutements ci- après viennent d'être pourvus

2 Ingénieurs (hardware - software) confirmés pour nous accompagner dans le développement de nos écrans géants à LEDs.

Au programme: FPGA, traitement d'image, calculs informatique embarqué, temps réel, communication très haut débit, vidéo et autres réjouissances que vous pourrez découvrir en nous rejoignant.

Seuls les puristes du processeur, les accros de l'excellence, les passionnés de vidéo et autres perfectionnistes seront admis au club.



Notre objectif (soyons fous, croyons y, donnons nous les moyens...) afficher une première image de 5m² (200 000 leds en quadrichromie et à des niveaux de luminosité jusqu'ici jamais atteint) pour la rentrée.



Un peu d'histoire



1990, mon diplôme d'ingénieur électronicien en poche, je quitte les bancs de l'ISIM pour travailler chez CAPTELS PESAGE (34)

de 90 à 98, je crée le bureau d'étude électronique, mets en place une gamme complète d'instruments tous plus innovants les uns que les autres – pesage/dosage à très haut débit, pesage de Véhicules en mouvement, pesage temps réel à plus de 20 000 mesures/s sur plusieurs voies synchronisées



1998 fort des compétences technologiques validées je m'essaie dans la création d’entreprise – projet qui ne verra pas le jour. Je réalise alors que la technologie m’est nécessaire mais n'est pas suffisante. Il me manque 2 volets tout aussi importants – le management et le financier.



1999, Je travaille alors comme responsable de production chez Alcatel Space (Cannes 06) sur un projet alors « en panne » les Roues à Paliers magnétiques du Satellite Hélios II.

Projet très intéressant car au-delà des très hautes technologies mises en œuvre il y avait en plus un réel challenge: livrer en 3 ans 6 modèles de vol d’un équipement stratégique et qui n’existait que sur papier. – success full



2002 je prends alors la responsabilité du département Electronique, Imagerie et traitement du signal de la société Teuchos PACA où je dirige de 30 à 50 ingénieurs et docteurs.



Fin 2003, je fais le point sur mon activité professionnelle. Je souhaite toujours et plus que jamais créer mon entreprise. 5 ans après ma dernière expérience, j’ai renforcé mon savoir-faire technologique en l’élargissant sur les aspects mécaniques, production, achats. J’ai de plus acquis de réelles compétences en management tant sur les aspects projets qu’humains. Et dernier point essentiel, je dispose d’un capital financier suffisant pour à la fois financer un développement et continuer à vivre correctement.

Les conditions sont enfin réunies, je me relance dans l’aventure – Le projet PIXEL Innovation prend alors son envol, avec l’aide de quelques anciens ingénieurs et docteurs de mon équipe et le soutient de mes anciens professeurs d’université.



Depuis, tout s'accélère.

Contrat de collaboration avec le laboratoire d'électronique de l'école polytechnique de Montpellier et l'université Montpellier2.

Accompagnement du projet par Languedoc Roussillon Incubation et le CEEI Cap Oméga de Montpellier agglomération.

Lauréat du concours du ministère de la recherche en 2005.

Bourse SICE (financement région/Europe pour l'innovation).

Prêt d'honneur "Créalia"



Le projet "Pixel Innovation" devient "lamdyne SAS" crée début mars 2008. nous finalisons notre premier écran démonstrateur de 5m². Nous commercialisons déjà nos premières gammes de luminaires à LEDs de très haute puissance et très faible consommation.



Mes compétences :

Innovation

Electronique

LED