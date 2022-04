Delphine AZNAR

Domaines de Compétences



- Elaborer des plans à partir de croquis et esquisses sur planche

- Analyser et appliquer un CCTP

- Elaborer et assurer le suivi de demandes administratives ( Permis de Construire, Autorisations de travaux, Déclarations préalables…)

- Participer à des réunions de chantier



Logiciels : Autocad, Photoshop

Pack Office

Maîtrise des outils de navigation de recherche





Diplômes – Formations



Sept – Nov 2009 Bilan de compétences (Cabinet Kappa Consult)



Décembre 2007 Formation topographie

Notion de calcul et initiation aux instruments de topographie



Octobre 2007 Formation AUTOCAD

Prise en main du logiciel de dessin et mise en œuvre



Juin 2003 BT Collaborateur d’architecte