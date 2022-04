Delphine BACOT

Après deux années d'études supérieures dans le commerce j'ai décidé de poursuivre ma voie dans la qualité, sans doute mon goût de la perfection.



C'est alors que j'ai suivi une Licence Professionnelle en Management de la Qualité. Cette formation d'un an m'a sensibilisée et formée aux démarches de la qualité en entreprise. Une mention "Bien" et ma soif d'apprendre m'ont encouragé à poursuivre mes études jusqu'au Master. La première année en "Sciences du Management" m'a permis d'avoir une vision globale du management dans l'entreprise. La seconde année, quant à elle, m'a permis d'acquérir les connaissances théoriques du management par la qualité, la sécurité et l'environnement.



J'ai eu la chance d'exercer ces trois années en alternance, dans un grand groupe: TEREOS et d'être formée par le Responsable Qualité du site.



Après cinq années d'études supérieures l'heure était venue pour moi de se lancer dans le grand bain. C'est ainsi que j'ai décroché mon premier emploi dans un autre grand groupe: ROQUETTE FRÈRES.



Grâce à mon expérience de 4 ans dans des industries agroalimentaires et chimiques j'ai acquis de solides connaissances du métier de Responsable Qualité dans ces domaines.



Connaitre et maîtriser les différentes étapes de la chaîne de fabrication, fabriquer des produits en respectant les bonnes pratiques d'hygiène, être en adéquation avec les exigences internes et externes et proposer aux clients des produits de qualité et de confiance sont les raisons qui me poussent à mettre en application et consolider mes compétences dans ces secteurs d'activités, au sein du service qualité.



Mes compétences :

