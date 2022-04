Delphine BAGDIKIAN

Professionnelle de la communication et du marketing depuis plus de 10 ans, j’ai acquis beaucoup de compétences grâce à un parcours varié. Cette expérience me permet de proposer mes services et aptitudes au profit de l’image et de la notoriété d’une enseigne, d’une marque, d’une gamme, d’un produit, d’un service, d’une cause ou encore d’une société dans son ensemble.



ANGLAIS COURANT



Fort RELATIONNEL

Sens des RESPONSABILITE et de la CONFIDENTIALITE

Dynamique

Volontaire

Capacité d’ADAPTATION

Goût du REDACTIONNEL

Aisance orale

Souriante et enjouée





Mes compétences :

Microsoft Office

Communication

Rédaction

Gestion de projet

Community management

Stratégie digitale

développement

Recrutement

Planning digital

franchise

Webmarketing