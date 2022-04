Delphine BAILLY

ENSEMBLE, ALLONS PLUS LOIN DURABLEMENT



by-id aide les entreprises à renforcer leur structure pour prospérer durablement avec des outils simples et adaptés qui rendent les normes accessibles à tous les acteurs de l'entreprise.



by-id vous permet de :

- Satisfaire et fidéliser vos clients par un bon management de la qualité

- Mettre l'humain au cœur de l'entreprise par le management de la sécurité

- Vous assurer du soutien des autorités, associations, collectivités, riverains par le management de l'environnement

- Donner confiance à vos prospects par des certifications internationales reconnues.



Pour toutes les problématiques suivantes, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je peux vous aider en m'adaptant au plus juste à vos besoins :

- formation continue ou universitaire

- audit interne sur les référentiels : ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 20121, Ecophyto 2018

- mise en place de système de management

- suivi de système de management

- conseils pour le suivi et la mise en oeuvre liés aux réglementations sécurité et/ou environnement

- rédaction de Fiches de Données de Sécurité simplifiées

- ....



Outre la maîtrise des normes et de leur application en milieu industriel, deux domaines d'expertise : la gestion des produits chimiques dans les entreprises et la gestion des déchets.



Mes compétences :

SMI

QSE

Environnement

Sécurité

Audit

Ecophyto

Mise en place de système de management

Gestion des produits chimiques

Rédaction de FDS simplifiée

Economie circulaire

Développement durable

Animation de formations

Pédagogie

Sécurité au travail

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

ICA QSE

ISO 14001 v2015

Réglementation

ISO 9001 v 2015