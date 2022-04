Delphine BALLEYGUIER

Un parcours sinueux mais cohérent qui m'amène à prendre en compte aussi bien les enjeux business que les enjeux de contenus : Des études en communication / publicité / multimédia m'amènent au journalisme radio pour 2 années remplies de fortes émotions en tout genre.

Après un retour aux études plus techniques à Jussieu et l'obtention d'une mention Bien à un DEUST d'ingénierie multimédia, je reviens dans le secteur de la publicité, et cette fois-ci sur Internet!

je surfe sur la nouvelle vague au sein de la régie 24/7 Realmedia puis dans le groupe de presse Mondadori et enfin chez Orange où j'évolue vers la production et le suivi de projet. Experte en publicité digitale, j'en fait mon domaine de prédilection pendant plusieurs années. Après avoir saisi une opportunité sans précédent je retourne alors à mes anciens amours et suis aujourd'hui responsable communication institutionnelle pour les collectivités locales (BtoB et BtoC).



Mon ambition est de bien garder le contact avec mes différentes formations et expériences de mon parcours et si possible de les concilier! C'est bien là la difficulté mais également le challenge!



