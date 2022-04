Delphine BANDARRA

Après la naissance de mon second enfant et afin de concilier au mieux ma vie professionnelle et personnelle, je suis disponible dès le mois de mai pour occuper un poste d'assistante (commerciale, administrative, SAV) à temps partiel en Intérim, en CDD ou en CDI.

Je souhaite reprendre un activité professionnelle afin de ne pas perdre pied avec le monde du travail mais aussi apporter à votre entreprise mes connaissances et mon expérience.



Je m'adapte facilement aux différents secteurs d'activités car après avoir travaillé de longues années dans le domaine de la protection incendie, j'ai occupé pendant 4 mois un emploi d'assistante de direction au sein de l'agence de communication et d'information du Groupe La Poste en Midi-Pyrénées (ANCI Midi-Pyrénées), le temps d'un été un emploi d'assistante commerciale au sein du groupe CBRE Agency Toulouse puis pendant 18 mois un poste d'assistance commerciale pour la branche colis du Groupe La Poste.



Ma formation en BTS, puis l'obtention de ma licence associés à mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir une méthode de travail et une organisation que je veux mettre au service de mon employeur et ainsi, participer au développement de son entreprise.



L'établissement de propositions commerciales, la gestion des demandes de dépannages, l'interface entre l'entreprise, ses clients et ses fournisseurs ou encore l'administratif courant sont des tâches que je maîtrise.



En attendant de pouvoir m'épanouir dans un emploi, je suis tout à fait disponible pour un éventuel entretien d'embauche.



Mes compétences :

Sprinkleur