Delphine BAPTISTE

Consultante expérimentée dans les différents domaines du digital :

- mise en pace de nouvelles stratégies ou plateformes e-commerce

- équipement des équipes mobiles des entreprises avec les outils les plus adaptés (mobile / tablette)

- harmonisation de la supply chain digitale

- mise en place et deploiement de sites web institutionnels multi-marques et multi-pays



Mes roles sur ces différentes missions peuvent être :

- consultante digital avant-vente

- expert digital / mobilité / multi-canal (études ou phases de cadrage)

- consultante fonctionnelle (specifications en phase de cadrage)

- consultante innovation TIC (etudes ou phases de cadrage)

- chef de projet (delivery de projet) pour des missions localisées ou offshore.





conseil, consulting, Open innovation, start-ups, digital marketing, e-commerce, mobile, DAM, big data, gestion de projet, nouveaux usages, partenariats, business development, contractualisation, conduite du changement, marketing, communication, offshore



Mes compétences :

Conseil

Community management

Marketing

Communication

Conduite du changement

Business development

Gestion de projet

Partenariats

Management