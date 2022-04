Delphine BARDA

Intérimaire de métier, mon parcours atypique et essentiellement basé sur le commerce, la gestion et le relationnel.



Compétences polyvalentes et vision globale, sens des responsabilités et grande capacité d'adaptation et d'écoute.



Postes occupés : co-gérante de Galerie d'art (06), assistante de direction-office manager (75 & 06) (commerce, gestion, administratif, RH), présidente d'association dans l'évènementiel (06), apport d'affaires.