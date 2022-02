Sandrine BOUDOU

Voici mes compétences :



EN COMPTABILITÉ :

-Codification/saisie/règlement fournisseurs,

-comptabilité analytique

-Saisie/règlement des charges sociales et fiscales,

-Contrôle/codification/saisie et règlement des notes de frais,

-Audit client, enregistrement des règlements clients,

-Gestion des immobilisations,

-Déclaration T.C.A. (Taxe sur les conventions d'assurance)

-OD de régularisation, OD Analytique, OD fin d'exercices

-Contrôle/Pointage/justification de comptes pour la clôture.



EN TRÉSORERIE :

- Gestion trésorerie quotidienne (3 banques principales et une douzaine de comptes bancaires), BAB d'équilibrage, Achat/vente de Sicavs

- Tableau de bord journalier/mensuel

- Suivi Budget de trésorerie

- Gestion de DAILLY

- Gestion de flexiterme (couvertures de change)

- Codification et contrôle des écritures comptable de trésorerie.

- État de rapprochement

- Écritures mensuelles/trimestrielles/annuelles CT/LT,

- Gestion des délégations de signature, relations bancaires, validation en interne des règlements signés ensuite par Swift.

- Contrôle des frais financiers



TECHNIQUES :

-Consultante paramétrage, mise en place, et interfaces auprès de la DOSI sur les logiciels du service comptable.

-1er niveau de Hotline du service comptable (formation): Excel, Cegid , Xrt

-Rédaction des procédures logiciels CEGID/XRT Treasury/Kyriba

-Paramétrage SAGE Treasury, Kyriba



PERSONNELS :

-Rigueur, Contrôle et exactitude.

-Logique, Méthodes

-Anticipation, initiative en vue d’amélioration et de correction dans les process

-Enthousiasme, disponibilité, assistance aux collègues

-Communication et relationnel

-Polyvalente, opérationnelle rapidement et intégration facile

-Prise en charge des dossiers difficiles afin de trouver une réponse ou une solution rapide



Mes compétences :

Excel

Word

CEGID

XRT SAGE

Wintit

Anael sous AS400

Sage 100

SAP Finance

KYRIBA

QUALIAC

IRIS sur AS400