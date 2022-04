Delphine BARON MELLOUX

Brand Eloquence est une agence lyonnaise de conseil en communication et identité visuelle. Il s'agit d'une structure à taille humaine qui vous assure flexibilité, proximité et réactivité. Votre logo, votre signature, votre charte graphique et vos supports de communication sont autant d'éléments constitutifs de votre capital de marque et donc de l'image de votre entreprise vis-à-vis de ses clients, partenaires et collaborateurs. Il est donc primordial de s'assurer qu'ils traduisent pleinement votre activité, votre positionnement et vos valeurs et qu'ils sont par ailleurs suffisamment différenciants et impactants. C'est pour ce faire que Brand Eloquence s'attache à appréhender et à comprendre au mieux votre contexte, vos cibles ainsi que les enjeux de vos clients afin de vous offrir un service personnalisé et efficace.



Mes compétences :

search

media sociaux

publicité

photo

stratégie web

communication

identité visuelle

marketing