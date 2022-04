Delphine BARRASSSI

Initialement issue d'une formation commerciale DUT techniques de commercialisation, je me suis très vite tournée vers les métiers de la restauration, attirée par le dynamisme, la communication et le relationnel.

Aujourd’hui une expérience réussie de dix ans dans le secteur de l'hôtellerie restauration m'a permis d'acquérir de solides connaissances dans le commerce. En effet mes expériences professionnelles m'ont apportées des compétences variées dans ce domaine une part dans l'optimisation de la commercialisation du produit et du développement d'un établissement; d'autre part dans la communication avec la fidélisation et le suivi de la clientèle française ou internationale; et enfin d'un point de vue administratif, notamment dans le suivi des règles de gestion des stocks ou de la définition des modalités de paiement, sans oublier l'objectif final qui est la réalisation de la vente.

A travers ces actions j'ai pu suivre la gestion des achats d'un point de vue des professionnels de la restauration me donnant ainsi une vision très précise des tâches et missions attribuées aux commerciaux ou représentants intervenant dans ce domaine.

C'est pourquoi j'ai souhaite relever un nouveau challenge en tant que commerciale et je me suis très vite intégrée dans ce nouveau domaine grâce à ma motivation et mon investissement



Mes compétences :

Commerciale

Commercialisation

Etude technique

Gestion des stocks

Microsoft Pack Office

Optimisation

Principes de la relation client

Réalisation

Relation Client

Suivi client

Technique

Techniques de ventes

ventes