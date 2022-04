Delphine BARTAU

Depuis Avril 2015 il m’a été confiée la responsabilité du contrôle de gestion des marchés Internationaux et Asie du Métier Wealth Management du Groupe BNPP.



J’ai rejoint la Direction Financière du Métier Wealth Management BNP Paribas en Octobre 2014. Au sein du contrôle de gestion métier, j’ai la responsabilité du périmètre GAIM - Global Asian & International Markets (Singapour, Hong Kong, Suisse, Luxembourg, Monaco, Espagne, Meadle East…) ainsi que le suivi et la gestion des allocations des coûts informatiques et frais de siège auprès de l’ensemble des sites Wealth Management.



Ma mission est d’analyser les performances des sites GAIM afin d’apporter à la Direction du Métier les éléments nécessaires au pilotage de l’activité, assurer la remontée des résultats auprès du Groupe BNPP, décliner les processus d’élaboration d’estimés et de budget auprès des sites et gérer les frais de sièges et coûts informatiques du Métier.





De formation mixte : gestion et marketing, j'ai travaillé pendant 4 ans sur le développement commercial de cartes de paiement privative Cofinoga en collaboration avec les enseignes partenaires.



Puis je me suis orientée vers la gestion de contrats de prestation de services informatiques auprès des filiales de Cofinoga implantées à l’international.

Forte de cette expérience, j’ai pris en charge le contrôle de gestion informatique du Groupe Cofinoga pendant 3 ans.



En 2002, les activités de crédit à la consommation du Groupe Cofinoga et les activités de services de la société e-LaSer ont été rapprochées pour former le Groupe Laser.

C’est dans ce nouvel environnement que j’ai rejoint la Direction Financière du Groupe Laser et mené pendant 3 ans différents projets de mise en oeuvre de Balanced Scorecard. Je me suis ensuite orientée vers le contrôle de gestion central avec pour principales missions l'analyse business des résultats du Groupe.



En mars 2010, j’ai pris la responsabilité du Support financier au sein de la Direction de l’Europe du Nord du Groupe Laser (regroupant les filiales aux Royaume-Uni, Pays-Bas et Scandinavie) avec pour principales missions d’assurer la déclinaison de la stratégie du Groupe au travers de l’élaboration des budgets et plan à moyen terme, et d’apporter un support aux filiales dans un objectif d’optimisation de la performance.

En juillet 2012, mon scope de responsabilités a été élargi pour intégrer les activités du Groupe LaSer en Pologne, avec la mise en place d’une gouvernance à l’international dans le domaine du contrôle de gestion. J'ai assuré cette mission jusqu'en octobre 2014, date à laquelle j'ai rejoint le Groupe BNPP.



Mes compétences :

Dynamisme

Rigueur

sens du relationnel

Anticipation

Organisation