Delphine BAUERLÉ

BONJOUR et bienvenue sur mon profil,



Actuellement Conseillère en Insertion Professionnelle en formation j'ai retrouvé un sens à ma vie.



Aider et accompagner les personnes dans le cadre de la bienveillance ont toujours été des vocations naturelles en moi.



Disponible à partir de décembre 2017, je suis à l'écoute de toute opportunité de poste dans le domaine de l'insertion professionnelle.

N'hésitez pas alors à me contacter pour de plus amples informations.

Merci à tous qui m'accorderont leur confiance et à bientôt....



Mes compétences :

Écoute active

Empathie

Travail en équipe

Organisation du travail