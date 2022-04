Delphine BEAUSIRE

Juriste senior en droit des affaires chez Canon, mes domaines de compétence sont le droit des contrats (rédaction et négociation de contrats commerciaux à l'international), le droit des nouvelles technologies (informatique, télécoms), le droit économique (concurrence déloyale, politique tarifaire, abus de position dominante, ententes, rupture des relations commerciales établies, Loi de Modernisation de l’Economie, validation des opérations promotionnelles au regard du droit de la consommation), le droit de la propriété intellectuelle, le droit des marchés publics et la gestion des contentieux.



Mes compétences :

Rédaction et Négociation de contrats