Delphine BELHOMME

Médiateur professionnel

BTS Management des unités commerciales

BAC Secrétariat Bureautique.



Compétences administratives et juridiques ( droit social ) .

Ventes..

Ressources humaines.



Formation gestes et postures.

Risques psychosociaux

Formation d anglais.





Plus de vingt ans d expérience dans le commerce en qualité de responsable de corner , responsable adjointe ( Esprit de Corp- Mark et Spencer- Camaïeu etc ) mais aussi dans l administratif ( SNCM- GAN assurance- Collège...)

J ai fait de l import export transit.

Gestion commerciale.



Je recherche un poste de responsable régionale ou Assistante Ressources humaines...



Je suis une personne dynamique et rigoureuse avec une forte capacité à communiquer et fédérer.



Je suis autonome et mobile .