Delphine BELIS

J'ai débuté fin 2013 une formation "Chargée de Ressources Humaines" à l'AIFCC (dépend de l'Ecole Sup des RH Paris). Parallèlement à cela, j'ai réalisé un stage aux Transports Malherbe en alternance pendant 4 mois. Ce stage ainsi que mes expériences passées ont renforcé mon envie de poursuivre au sein des Ressources Humaines et d'y acquérir de l'expérience, tout en utilisant les connaissances et compétences déjà acquises.



Mes compétences :

Accueil

Administratif

Secretariat

Secteur social