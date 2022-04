Delphine BEN ADJMIA

Gestionnaire administrative confirmée, ma polyvalence m'a permis de découvrir un secteur d'activité passionnant les ressources humaines.

Afin de concrétiser mon projet de reconversion professionnelle : devenir une professionnelle des ressources humaines "complète", j'alterne périodes d'emploi et de formation.



Je suis à la recherche d'un poste qui me permette de réinvestir mes compétences et d'en développer de nouvelles.

Etre en perpétuelle veille et adaptation, ne jamais se reposer sur les connaissances acquises, telles sont mes atouts et motivations.



Mes compétences :

Législation sociale

Paie et déclarations sociales

Recrutement