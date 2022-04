Depuis janvier 2016, j'occupe le poste de correspondante du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 de la Région Franche-Comté, ainsi que pour les conventions de massifs du Jura et des Vosges.

En 2015, j'ai réalisé un voyage d'un an en Océanie et Asie du Sud-Est, et de 2006 à 2014, j'ai occupé différents postes dans la fonction publique et le secteur privé comme chef de projets en aménagement du territoire et développement local en France et à l'étranger.

Je m'intéresse à l'environnement, le développement durable, la coopération, le tourisme et les produits agricoles. Je reste à l'écoute d'opportunités professionnelles qui me permettraient d'associer des questions d'ordre culturel, historique, social et agricole, la pratique de langues étrangères et le partenariat entre acteurs, autour de la gestion de projets.



CV détaillé : http://www.doyoubuzz.com/julie-koenig_1



Mes compétences :

Bureautique

Animation de réunions

Comptabilité publique

Gestion de projets

Administration du personnel

Cartographie

Adobe Illustrator

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MapInfo