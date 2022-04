Delphine BENOIT ROUX

Mes séries photographiques soulèvent plusieurs notions et questions qui sont directement liées à mon travail : la question de la nomination, du langage, du décalage entre textes et images, la question de la représentation, l’absurde, l’idée de « sculpture de trottoir » - expression emprunté à Raymond Hains -, le déplacement du statut de l’objet.



L’idée de « sculpture de trottoir » implique toute chose posée dans la rue ou hors d’un contexte de musée, qui n’a pas d’auteur ou qui n’a pas été pensée comme une œuvre.



Par cette expression, le trottoir est hyperboliquement propulsé au statut de socle, et l’objet posé sur ce trottoir, au statut de sculpture donc d’œuvre. Ces liens entre socle-trottoir et objet-sculpture, créent une fracture dans laquelle s’inscrit l’absurde et la poésie.



Ces combinaisons et leurs effets s’ancrent dans l’histoire de l’art contemporain par leurs résonnances avec les ready-made de DUCHAMP, entre autres.



Tout mon travail photographique repose sur l’objet et sa consommation, l’idée reçue, les mythologies de la société contemporaine, le couple désir-frustration.

J’ai rapidement confronté mes images au texte. Au début, un titre, puis une phrase-titre puis finalement une accroche. C’est ce mot « accroche » qui m’a menée à l’idée de la publicité. Le travail de CLOSKY m’a définitivement inspirée et fait assumer ma part d’artiste « Pub-Art ».



STAGE - COMMANDE PHOTOGRAPHIQUE – AUTRES



2010 - Stage de Rédactrice Correctrice sur le webzine Zigonet.com

- Animation d’un atelier artistique à Alès - peinture, dessin, photographie, vidéo, histoire de l’art



2009 - Membre du jury étudiant lors du festival ART COURT VIDÉO à Arles

- Stage d’une semaine à Montréal organisé par l’OFQJ pendant le mois de la photo de Montréal sous le thème Les espaces de l’image

- Commande photographique de restaurants parisiens pour INFRAROUGE

- Commande photographique (portraits et déco int.) pour la décoratrice d’intérieur Anne Querard HARMONINSIDE. Parution dans DKO MAISON, Jemesensbien.fr, FUTURE MAISON



2008 - Commande photographique sur la ville de Sauve et ses alentours (30) pour illustrer le livre de Pierre A. Clément (historien, écrivain).



2007 - Commande d’une cinquantaine de portraits de responsable de CE par l’association TIR GROUPÉ, réalisé sur le toit de l’Arche de la Défense (92) en collaboration avec le laboratoire CENTRAL COLOR à Paris (75).



2006 - Réalisation du Book de Max Boublil (comédien).



2005 - Commande photo de spectacle : Caroline Marx (magicienne), Alain Turban (chanteur), Yves le Car (poète).

- Stage (1 mois), agence INCIDE-PHOTO (Boulogne-Billancourt). Éditing, mise en vente sur serveur internet, archivage.

- Stage (3mois), assistante de photographe. Prises de vues : photographies d’entreprises, reportages sportifs, mariages, portraits. Éditings, retouches Photoshop.



2002 à 2004 - Écriture de scénarii, réalisation de courts métrages



• PRIX - PARUTION - EXPOSITION



2010 - Projection des diplômés de l’ENSP, Festival Voies Off pendant le Festival de la Photo d’Arles.

- Lauréate du Prix de Photographie du ROTARY CLUB D’ARLES

- Exposition des diplômés de l’ENSP d’Arles, Espace VanGogh Arles.



2007 - Parution d’une photographie dans le magazine PHOTO à l’occasion du Grand Concours catégorie École.



2006 - Réalisation et installation d’une exposition sauvage dans les rues et vitrines commerçantes d’Alès (30), 200 portraits exposés en format poster. Parution de l’événement dans le MIDI LIBRE et la MARSEILLAISE.



2005 - Exposition photographique au Village à Avignon lors du festival Parcours de L’art

- Lauréate du concours Les amoureux de Montmartre



Mes compétences :

Art

Art contemporain

Ecriture

Photographe

Photographie

Rédaction