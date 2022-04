Avec une expérience diversifiée en termes de structures, de patientèle et de pathologies traitées, je suis aujourd'hui à même d'intervenir de façon autonome et en soutien de l'équipe soignante tant sur le diagnostic préalable à la définition du projet personnalisé de suivi, comme dans l'animation de groupe et la relation patients, famille.

Capable de corroborer mes diagnostics par des tests techniques tel que RORSCHACH, T.A.T, dessin, figure de Rey, MMS, Horloge, etc. et habituée à un travail collaboratif je saurai m'intégrer rapidement à votre structure et équipe.

Je me tiens à votre disposition pour tout échange

Delphine BENVENUTI

06.58.34.75.09



Mes compétences :

Psychologie clinique

Tests psychotechniques

Supervision clinique

Psychotrauma

Thérapie de groupe

Théories psychanalytiques

Thérapie individuelle

Psychopathologie

Atelier thérapeutique

Pack Office

Atelier de médiation cognitive

Addictologie

Victimologie

Toxicomanie