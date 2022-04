Delphine BERJOT-ROUELLE

J’ai 48 ans et deux enfants, je suis Chargée de Qualité dans le domaine hippique au PMU mais en parallèle j’apprécie la cuisine que je pratique.

Je participe à des ateliers de développement personnel, coaching, qui m’ont permis de découvrir en moi une partie que je ne connaissais pas et qui s’appelle : confiance en moi. Je suis d’un naturel spontané, je pratique la « Béathérapie » chaque semaine. D’ailleurs, c’est cette « Béathérapie » qui me fait inscrire sur viadeo par l’intermédiaire de son créateur Béatrice Chapelle, mon coach.



Mes compétences :

développement personnel

décoration

bien être

cuisine

peinture

broderie

coaching

Manager