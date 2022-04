Delphine BERRE

Je suis architecte DE HMONP avec 3 ans d’expérience en agence d’architecture à Paris et à Londres.

Je m’oriente aujourd’hui vers le développement immobilier et montage d’opération. J’ai pu coordonner, dans mes expériences précédentes, toutes les phases allant de la conception à la réalisation du côté de la maitrise d’œuvre.

Je me positionne maintenant dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

J’ai également un anglais et espagnol courant.





Mes compétences :

Gestion de projet

Business planning

Gestion de la relation client

Construction

Négociation

Relationnel

AutoCAD

Adobe Photoshop

Sketch up

Microsoft Office

Microsoft Excel

Adobe InDesign

Microsoft Word

Adobe Illustrator

Vectorworks

Microsoft PowerPoint