Delphine BERTEAU

Spécialiste des questions relatives au droit social, j’ai la volonté de toujours progresser et d’enrichir mon périmètre de connaissances.



Diplômée d’un Master professionnel en droit social et d’un diplôme universitaire en ressources humaines, j’ai acquis au cours de mon parcours professionnel une forte capacité de travail ainsi qu'une expérience de l'écoute et du dialogue.



Mon expérience à l’international au sein du cabinet d’avocats Heenan Blaikie et de l'un des plus grands syndicats canadiens m’a permis de m’inscrire dans une logique de conseil auprès des collaborateurs.



Passionnée par les relations humaines, j'ai également occupé un poste de Chargée des ressources humaines dans une entreprise bordelaise spécialisée dans la vente à distance. Dotée de fortes aptitudes juridiques, j’ai assuré la fonction de Juriste social en pilotant en toute autonomie l’ensemble des procédures disciplinaires de la structure.





Aujourd'hui, j'exerce la profession de Juriste Social au sein du Syndicat des Professionnels du Pneu, une organisation professionnelle majeure au sein de la branche des services de l'automobile. Je conseille nos adhérents sur des problématiques de droit du travail et j'assure la négociation de la convention collective de la cinquième branche professionnelle de France.



Si mon profil vous interpelle, contactez moi !



Mes compétences :

Relations sociales

Gestion administrative

Recrutement

Gestion du personnel

Droit du travail

Accord d'entreprise

Accompagnement RH

Politique RH

Reporting RH

Veille juridique

Microsoft Office