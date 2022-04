Delphine BERTAUX

Actuellement adjoint au reponsable de ligne de production, je l'assiste dans sa mission quotidienne au sein de la value stream, mais aussi dans la vision moyen terme et long terme, en intégrant l'opertionnal excellence et l'amélioration continue. La value stream est ainsi suivie au travers d'objectifs spécifiques en terme de personnel, qualité, vélocité et coût ; et également supportée par un portfolio de projets supportant la stratégie de la corporation. J'initie et gère ce process dans son ensemble et assure la coordination au sein du service manufacturing mais aussi avec les services transverses achats, maintenance, méthodes, engineering, logistique, IT...

Possédant une maitrise en qualité, environnement et gestion des productions industrielles, ma motivation et détermination m’ont poussé à découvrir un secteur plus orienté vers l'assemblage, la soudure, la mécanique et la précision. Ces différentes expériences accumulées m'ont permis de m’épanouir, enrichir mes connaissances, aussi bien sur le plan technique que managérial.



Mes compétences :

Autocad - MS Project - MS Visio

Gestion de projet

Machining

Méthodes - Assemblage

Industrialisation

Safety - Ergonomie

Lean Manufacturing

Amélioration continue

PFMEA/SFMEA

Gestion de la production

Black Belt Lean 6 sigma