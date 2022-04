Delphine BERTHELOT

90 secondes… C’est le temps que vous avez pour séduire votre acheteur et déclencher un coup de cœur.



La décision d’achat se fait généralement dans la première minute de la visite. L’acheteur doit pouvoir immédiatement se projeter dans les lieux, et poser ses valises.



Le Home Staging (en français : mise en scène d’intérieur) consiste à mettre en valeur votre bien pour le vendre plus vite et au meilleur prix.



Vous connaissez votre bien par cœur, et son histoire vous empêche d’avoir un regard neutre et objectif. Avec son œil d’expert, le Home Stager verra tout de suite les points négatifs que les acheteurs utiliseront pour négocier à la baisse. Par des techniques de décoration qui ont fait leurs preuves, le Home Stager gommera ces défauts, et créera une ambiance chaleureuse propice à la vente.



Faites appel à des professionnels et créez le coup de cœur !



La prestation proposée par Home Staging Atlantique est une approche globale de votre vente immobilière.



En tant que spécialistes de l’immobilier, nous vous aiderons à mettre en valeur votre bien, mais aussi à le promouvoir auprès des professionnels de l’immobilier, avec un seul objectif : le vendre rapidement et au meilleur prix.



Oubliez les idées reçues:



Il n’est pas question de rénovation : le Home Staging c’est faire plus avec ce qui existe déjà.



Il n’est pas question de décorer : notre objectif, comme le vôtre, c’est de vendre en dépensant le moins possible !



Il n’est pas question de camoufler les défauts : nous valorisons les atouts de votre bien : volume, luminosité, circulation…





Il n’est pas question d’investir : nous vous prêtons des articles de décoration tendance le temps de la vente.





Vous ne majorerez pas votre prix de vente : le Home Staging permet de vendre rapidement au bon prix.





Mes compétences :

Immobilier

Décoration intérieure

Valorisation immobilière

Relooking

Relooking Salle de bains

Conseil déco

Relooking Cuisine

Home staging