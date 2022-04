Delphine BESTEL

Je suis à la recherche d'un recruteur qui reconnaîtra en moi une véritable collaboratrice dont le but est de faire évoluer l'entreprise bien évidemment mais également mon évolution professionnelle. Ce que j'attends de ce recruteur : de la communication, de la reconnaissance et de la confiance car aujourd'hui nous sommes trop dans une société d'individualisme. Je pense qu'il faut retourner à des choses simples et essentielles dans l'intérêt de tout le monde, ce pourquoi l'écoute et la communication sont primordiales. Je suis une personne réfléchie et consciencieuse dans la vie professionnelle et privée. Je déteste l'hypocrisie, la méchanceté et l'irresponsabilité. Je suis une personne très franche et qui n'a pas peur de dire son ressenti lorsque l'on me le demande ou bien lorsqu'on m'agresse moralement. Je sais me remettre en question et espère évoluer jusqu'à mon dernier souffle. Je sais en mon âme et conscience que cela peut paraître "OSER" de me décrire de cette manière mais je suis blasée de répondre à des questions pré-faites par les recruteurs lors des entretiens pour me décrire. Je ne joue pas de rôle et suis tout simplement comme je vous l'ai décris; une personne entière qui veut travailler.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Gestion agenda

Gestion administrative

Classement

Accueil

Organisation

Rédaction

Archivage