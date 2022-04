Delphine BIHIN

Passionnée par l'innovation et les nouvelles technologies, j'ai débuté ma carrière par une expérience entrepreneuriale forte. L'objectif : faire d'un concept innovant un projet réel, donnant naissance à la start-up Nelta France.

Une fois cet objectif atteint, j'ai rejoint Eurogroup Consulting et ai été positionnée sur des missions liées à la transformation digitale, depuis la définition des axes stratégiques jusqu'à la création de nouvelles propositions de valeur.

Retournée dans ma région natale, j'ai rejoint SIKIM, une start-up rémoise spécialisée en data management & analytics. On y parle de valorisation de données, d'intelligence artificielle et de chatbot !! Une aventure passionnante !



Mes compétences :

Communication

Business development

Conduite du changement

Conception Innovante

Gestion de projet