Delphine BILIA

J'ai commencé mon parcours professionnel en 2000 au sein de l'organisme de formation Plus Values (groupe Pigier).

Les premières années, au service pédagogique, j'ai eu successivement la charge :

- du recrutement des enseignants

- de l'obtention de l'agrément école privée

- de l'élaboration et le développement de nouveaux programmes de formation

- du suivi des apprenants en alternance (lien avec les entreprises partenaires)¨

Puis, en 2004, l'organisme décide de monter une cellule bilan de compétences dans laquielle je trouve ma place tant dans la gestion administrative : réponse aux appels d'offres, déclaratifs, agréments Fongécif ou autres OPCA, que dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans le cadre de la prestation ANPE, Bilan de Compétence Approfondi.

En 2008, je décide de passer de l'autre côté, de connaître le fonctionnement d'un service formation d'une grande entreprise.

j'intègre donc le service formation de Deloitte et prend en charge la formation technique métier des collaborateurs du Consulting et du Corporate Finance ( +1000 collaborateurs sur toute la France). A ce titre, je suis en charge :

- du pilotage et de l'optimisation du budget formation

- de l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de formation

- de la mise en place d'un cursus de formation

Depuis septembre 2012, j'ai également en responsabilité le déploiement des formations virtuelles (e-learning, Webcast, Virtual Classroom) pour Deloitte France.