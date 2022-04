Delphine BILLAT

Je suis Conceptrice/rédactrice free lance.

J'ai obtenu un DESS en Information et Communication des Entreprises. Mes expériences professionnelles en agence de communication et en entreprise (Crédit Agricole, Air France, Compagnie Nationale du Rhône) ont toujours eu un lien avec la communication écrite : journaux internes, brèves sur Intranet...



Je viens d'effectuer une formation continue en « Infographie/Webdesign » car je souhaite proposer des services d'infographie en plus de mon activité de rédactrice.



Mes compétences :

Communication

Communication interne

Free

Graphisme

Graphiste

Infographie

infographiste

Rédaction

rédactrice

Réécriture