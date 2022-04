Catherine LAVERNHE

Forte de mon expérience professionnelle en agence ou groupe de presse, je mets depuis presque dix ans mon savoir-faire et mon talent à votre service.



Diplômée en communication visuelle à Olivier de Serres ENSAAMA, je suis partie étudier un an à Londres où j'ai obtenu le First Certificate. Formée aux Arts Déco de Paris sur les logiciels de la suite Adobe, j'actualise régulièrement mes connaissances techniques (Illustrator, Muse).



Curieuse et créative, j'aime découvrir de nouveaux territoires.



http://www.catherinelavernhe.com



Références

La Revue Urbanisme, Intériale Mutuelle, LexisNexis, Les Editions du Patrimoine, Etat-d'Esprit-Stratis, Port Seine Métropole, Elcy, Fondation de l’Alliance Française, Innovapresse, MNH, Mérial, UNPIDF, Exacompta, Hutchinson, Avec des images, Technicolor…



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Communication

Communication visuelle

Créativité

Directrice artistique

Édition

Identité Visuelle

Maquettiste

PAO

Presse

Publicité

Xpress

Graphisme