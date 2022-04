Delphine BILLOUARD

Mes expériences dans le milieu professionnel m’ont donné la chance de pouvoir maîtriser deux domaines d’expertise différents mais complémentaires : la gestion et les systèmes d’information. Depuis une dizaine d’années, j’ai eu l’opportunité d’enseigner ces matières dans divers établissements d’enseignement supérieur et de m’adapter à des publics variés (étudiants en école de commerce, en école d’ingénieur et en université).