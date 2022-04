Christelle CLADY

Je souhaiterais travailler dans une logique de centralisation d'informations, de fiabilisation et d'analyse, tout en me positionnant vers un rôle d'intermédiaire entre les services opérationnels et ma direction.

Mes compétences : contrôle budgétaire, financier, anglais courant avec environnement international multi-site et SAP pratiqué.



Mon expérience chez Kerry (filiale d'un groupe agro-alimentaire irlandais) m'a permis de pratiquer le contrôle de gestion industriel, à travailler l'analyse des coûts par produits en m'appuyant sur un système d'information solide (SAP).

Mon expérience chez ATB (aéroport Toulouse Blagnac) m'a permis d'appréhender le contrôle de gestion dans un univers réglementé et en évolution vers une logique d'entreprise privée.

Mes expériences chez Linde Gas (groupe industriel : production et distribution des gaz de l'air) et chez le GIE Tonkin Gestion (groupe de cliniques) m'ont donné l'opportunité d'apprendre le métier de contrôleur de gestion dans une logique de siège, avec un système d'informations fort : centralisation et fiabilisation des informations / procédures, et avec une vision analytique et financière.



J'ai appris à travailler avec les exigences des opérationnels en parallèle avec les demandes du groupe en développant des relations de confiance.

J'ai également travaillé les tableaux de bord et les revues de direction au sein de Tisséo, et ai appris la gestion dans un environnement semi public.

Ces expériences m'ont donné une certaine autonomie, une rigueur, un sens du relationnel ainsi qu'une bonne maîtrise de l'outil informatique.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Contrôle de gestion

International

SAP