Stéphanie BAESA

Après une expérience professionnelle de 14 ans en banque en tant que Conseillère patrimoniale, j’effectue aujourd'hui une reconversion professionnelle dans les métiers de l’audit et du contrôle de gestion en préparant un Master 2 Direction Financière, Contrôle de Gestion et Audit Interne à l’IAE de Nice.

C’est un réel challenge professionnel et une opportunité unique de pourvoir rebondir sur des métiers transverses de la finance.

Doublement diplômée en Ingénierie et Gestion Internationale de Patrimoine et en Direction d’Entreprise, et bientôt en Direction Financière, l’application de mes compétences en contrôle de gestion et comptabilité me permettront de faire le lien entre l’approche financière de l’entreprise, l’approche opérationnelle des problématiques managériales et l’approche réglementaire de contrôle et d’audit.

Je souhaiterais idéalement continuer à travailler dans le secteur bancaire que je connais bien, mais je suis également ouverte à d'autres secteurs professionnels si une opportunité professionnelle intéressante se présente.

Attirée depuis toujours par les métiers du chiffre, je suis à la recherche de nouvelles opportunités d’évolution professionnelle pour concrétiser mon projet.

Mes expériences passées m’ont permis d’acquérir des qualités essentielles à la poursuite des objectifs fixés : curiosité, rigueur, professionnalisme, méthode, autonomie, fiabilité, des qualités relationnelles et également un sens du travail en équipe.



Mes compétences :

Contrôle interne

Finance

Management

Audit

Conseil

Fiscalité

Droit patrimonial

Analyse financière

Contrôle de gestion

Comptabilité générale

Comptabilité analytique