Stéphanie BAESA

Bonjour à toutes et à tous,



Responsable de zone export, je travaille depuis 9 ans dans les domaines de l'import/export, du transport, de la logistique et du commerce international.



Ces expériences m'ont permis d'acquérir des compétences en management d'équipe, gestion de budget, développement de marchés (Europe et Asie), négociations, réglementations douanières internationales.



Esprit d’équipe, rigoureuse, dotée d’une capacité d’adaptation rapide à tout nouvel environnement. Mon envie aujourd’hui est de participer activement au développement ainsi qu’à l’accroissement de mon entreprise.





Mes compétences :

Voyage

Transport

Marketing

International

Logistique

Import/export

Commercial

Handball

Sport

ERP