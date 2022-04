Delphine BINAZET

J’ai exercé durant plus de 10 ans dans des studios graphiques intégrés à des équipementiers de renommée internationale tels que adidas et PUMA.



Confrontée à des missions variées : print, PLV, simulation, retouche photo, suivis de projet..., j’ai su mettre en avant mon sens d’adaptation, ma curiosité, ma créativité.



Méthodique et organisée, je maîtrise l’ensemble de la chaîne graphique et travaille aussi bien seule qu’en équipe.



Mes compétences :

Rigoureuse

Dynamique

Organisée