Delphine BISMUTH

Forte de 7 ans passés en tant que Responsable Recrutement France d'Investance Consulting ( cabinet de conseil en finance) , j'ai décide de mettre à profit cette expérience enrichissante pour créer ma societe de conseil en recrutement: BePearl



Pour le compte de mes clients, je rencontre et recrute différents profils pour des postes à pouvoir rapidement...



N'hesitez à me contcater par mail ou sur Viadeo.



N'hesitez pas à me contacter si vous etes à l'ecoute du marché....