Delphine BLANCHARD

Je suis Responsable Marketing Communication chez Globalliance, éditeur de la suite Logicielle Qualigram, leader sur le marché des logiciels demodélisation des processus.



La suite logicielle Qualigram, référencée par le CXP, permet aux organisations de modéliser et faire

évoluer leurs processus organisationnels grâce à une méthodologie de cartographie innovante et

unique reconnue par l’AFNOR.



Ma mission consiste à proposer des offres commerciales adaptées aux demandes, à organiser des évènements auprès des prospects et clients, à travailler sur les supports et outils de communication..



Mes compétences :

Responsable marketing