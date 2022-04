Delphine BOIDRON

Editions ENI est l’éditeur N°1 de livres d’informatique.

Créateur et éditeurs d’outils de formation à l’informatique (technique, graphisme, bureautique et marketing), nous commercialisons nos produits sous diverses formes : livres imprimés et numériques, supports de cours, formations en ligne, solutions d’e-Learning, bibliothèque numérique, vidéos de formations … Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site internet :Array



Je suis donc chargée de recruter des experts techniques pour l’écriture d’ouvrages informatiques et l enregistrement de vidéos de formation.

Vous avez envie d’écrire mais ne savez pas comment mener ce projet. N’hésitez pas à prendre contact (auteurs@eni.fr) nous étudions toute proposition d’écriture et vous encadrerons pendant votre rédaction.



A très bientôt !



Mes compétences :

Technique