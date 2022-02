Moise TOSSOU

Chief Executive Officer de la société Easy Center CORP



Directeur de projet et Architecte spécialisé dans la gestion des projets liés aux solutions SMS/Microsoft System Center durant plus de 16 ans.



Auteur de l’ouvrage SCCM 2007 – Concept et mise en œuvre des éditions ENI



Initiateur du logiciel My Easy Center pour SCCM 2012, logiciel d'optimisation des taches d'exploitations pour SCCM.



Mes compétences :

Architecte

Bid manager

Chef d'équipe

Chef de projet

GFI

Manager

MDT 2010

MDT 2012

Microsoft SCCM

Microsoft Server

Microsoft Server 2008

Microsoft System Center

Microsoft System Center 2012

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows server

Microsoft Windows server 2003

Microsoft Windows Server 2008

Microsoft wsus

SCCM 2007

SCCM 2012

SCOM

SCOM 2012

SCVMM

Scvmm 2012

Server 2003

Windows 2012

SCCM

SQL

Microsoft Windows

Gestion de projet