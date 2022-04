Francis POHYER

Bienvenue sur mon profil



Aujourd'hui en recherche active, d'un poste en corrélation avec mes expériences professionnelle. je suis désireux d'intégrer une entité à laquelle je pourrais mettre à disposition mes connaissances et ma capitalisation d'expérience dans les domaines de l'étude, la gestion de projets, la vente de solutions, les NTCI, le management d'équipe technique, l'audit, la gestion l'optimisation et / ou le déploiement de SI / VOIP/ Réseaux



je suis a l'écoute de vos propositions de collaborations



Mes compétences :

Administration

Administration Systèmes

AS 400

Cisco

Cloud

Cloud computing

COMPUTING

Gestion de projets

Informatiques

Management

Management equipe

Open Source

Presto

récupération de données

Réseaux informatiques

Sauvegarde

Sécurité

Virtualisation

VoIP

xDSL