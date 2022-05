Seydina Oumar NDIAYE

Consultant K Technology and services



Ingénieur / Architecte réseaux LAN / WAN Réseaux - Sécurité



Tainings and certifications

- Cisco Certified Design Professional (CCDP)

- Cisco Certified Design Associate (CCDA)

- Cisco Certified Network Professional (CCNP)

- Juniper Networks Certified Associate Junos (JNCIA-Junos)

- Cisco Certified Network Associate (CCNA)

- Cisco Systems Certificate of Completion : Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks

- Introduction to Junos Software

- Junos for Security Platforms

- Cisco Systems Certificate of Completion : Cisco Securing Networks with PIX and ASA

- Cisco Systems Certificate of Completion : Implementing Cisco Intrusion Prevention System

- Optimisation WAN, analyse et contrôle de flux : stage PacketShaper niveau 1



Equipements



- Juniper M Series Routers (M7i, M10, M120, MX960)

- Cisco Router (2600, 2800,7200, 7300)

- Cisco Switches (3650, 3750, 4500-E, 6500-E)

- Firewall (Brick Lucent, Netscreen, Juniper, Cisco PIX/ASA, eSafe NitroInspection, Fortigate, Checkpoint)

- Packeteer (QoS)

- F5 BIG IP





Competences



- IP Network Designing and Deployment

- IP Network Configurations and Troubleshooting

- Routing Protocols (ISIS, EIGRP, OSPF, LDP, BGP)

- Switching (STP, VTP, VSS)

- MPLS (RSVP, LDP, VPLS), Traffic Engineering

- Redundancy Protocols (HSRP, VRRP, GLBP)

- QoS Implementation (Classifing, Marking,Policing, Queing)

- Security (Stateful, Screening, Scanning, Firewall Filters)

- L2VPN (VPWS, VPLS), L3VPN and IP SEC VPNs

- Layer 2 protocols and technologies (Frame Relay,Ethernet)



