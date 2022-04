Norbert ELEUTERIO

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE / CHEF DE PRODUIT



- 16 ANS D'EXPERIENCE



DOMAINES DE COMPETENCE

Pilotage, optimisation, gestion financière et analyse des coûts.

Gestion des risques dans les projets d’architecture hétérogènes.

Conception de dossiers de site (procédures, recettes…).

Recrutement et management des intervenants.

Relation avec les fournisseurs.

Conception et négociation des cahiers des charges, étude de faisabilité.

Validation des offres de service, soutenance.





Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Planification de projet

Gestion des priorités

Analyser les besoins et définir les objectifs

Organisation

Gestion des risques professionnels

Gestion de la qualité

Leadership

Gestion de la relation client

Communication

Réseaux informatiques & sécurité

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Apple Mac OSX