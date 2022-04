Delphine BONDEWEL

Bonjour,



Mon parcours chez mon actuel employeur où j’occupe le poste de Responsable Administratif et Financier m'a permis de développer mes compétences dans différents domaines.



En effet, en plus de l'expertise que je peux maintenant apporter en comptabilité, en facturation, et en contrôle de gestion, j'ai acquis une expérience solide en matière :



- D'implication dans la gestion opérationnelle de l'entreprise et dans la réflexion stratégique que je peux apporter en tant que membre de la direction ;

- De communication de l'information comptable et financière au sein de l’entreprise ;

- D'animation du processus d'élaboration du bilan comptable annuel ;

- De gestion de projets informatiques tels que l'implantation d'un ERP (Entreprise Ressource Planning)

- De gestion des relations avec l'ensemble des tiers de l'entreprise (banques, clients, fournisseurs, administrations,…).





Mes compétences :

Comptabilité

Gestion des ressources humaines

Paie

Administratif